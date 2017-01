Apples App Store udfordres af kinesisk rival

Den kinesiske tech-gigant Tencent, der står bag Wechat, lancerer en app-funktion i direkte konkurrence med Apples App Store på det kinesiske marked. Et marked hvor Apple udfordres fra flere og flere sider.



Det skriver Financial Times.



Det er første gang, at en større platform udbyder et alternativ til App Store med produkter, der kan installeres på Apple-enheder.



Tencent tilbyder nu brug af såkaldte miniprogrammer på Wechat-platformen. Det betyder, at brugere ikke behøver at forlade Wechat for at bruge andre apps. Andre udbydere har prøvet lignende før uden at slå igennem.



- Tencent er ved at vinde mobilkrigen. Miniprogrammer vil have en mærkbare effekt på Apples App Stores omsætning. Omkring 15 pct. af Kinas mobilmarked er Apple-brugere. Tencent er Apples største indkomstkilde fra App Store på globalt plan, udtaler Matthew Brennan fra konsulentfirmaet Chinachannel til Financial Times.



Apple er allerede udfordret på det kinesiske marked. Selskabets overskud i regionen faldt med en femtedel på et år i september 2016. Derudover måtte Apple i sidste uge kæmpe mod pres fra kinesiske myndigheder om at lukke New York Times' app.



/ritzau/FINANS