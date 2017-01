Over de kommende årtier skal talrige oliefelter i den britiske del af Nordsøen nedlægges. Og den såkaldte dekommissionering kan blive en dyr omgang for de britiske skatteborgere.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Begyndende i år og fortsat over de næste 40 år vil olieselskaber nedtage udtjente boreplatforme og rørledninger som en del af olieafviklingen i britiske del af Nordsøen.



Regningen for dette menes at løbe op i samlet 450 mia. kr., hvoraf godt 20 pct. vil blive brugt i løbet af de kommende fem år. Det viser tal fra konsulenthuset Wood Mackenzie.



På grund af skattefradrag vurderes det, at den britiske stat kommer til at stå med en samlet regning på 206 mia. kr., hvilket er godt 50 pct. mere end først antaget.



I den danske del af Nordsøen foregår der i øjeblikket en kamp mellem Maersk Oil og den danske stat om fortsat drift af flere felter i Nordsøen. Mærsk-selskabet har meddelt, at selskabet vil begynde en dekommissionering af det vigtige Tyra-gasfelt snarest, hvis ikke der bliver bliver aftalt nye skattevilkår med den danske stat.



/ritzau/FINANS