Det skriver medierne: Danskerne er ligeglade med boligskat

Danskerne er ligeglade med boligskatten



Politikere og økonomer har i årevis talt og regnet på fremtidens beskatning af boliger inden udløbet af skattestoppet i 2020, men et stort flertal af danskerne er ligeglade. Det skriver Berlingske Business.



I avisen fremgår det, at danskerne uanfægtet har handlet boliger i et omfang, der fortsætter et mangeårigt opsving i boligmarkedet.



Pensionskasser ser guld i Trumps vilde investeringsplaner



Danske pensionskasser og ingeniørvirksomheder gør klar til at erobre en bid af den historisk store infrastrukturplan, som USA’s kommende præsident, Donald Trump, agter at gennemføre. Det skriver Finans.



Ikast-familie scorer kassen



Den ukendte interiørvirksomhed House Doctor er en ren pengemaskine. Selskabet solgte i 2016 for 300 mio. kr. og tjente 55 mio. kr. Det skriver Børsen.



Ikke mange uden for Ikast kender Rikke Juhl Jensen, Gitte Juhl Capel og Klaus Juhl Pedersen, men de tre søskende har ved hjælp af godt købmandskab fra bunden skabt den stærkt voksende interiørvirksomhed House Doctor, der i 2016 solgte især interiør, brugskunst og nips til boligen for godt 300 mio. kr.



Overvismand kræver fokus på refomer



Overvismand Michael Svarer vil fastholde fokus på nye reformer, selvom de offentlige finanser er sunde. Nye jobreformer skal sikre virksomhederne arbejdskraft. Det skriver Børsen.



Der er brug for nye reformer, der får flere personer i arbejde. Det mener overvismand Michael Svarer, der også er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.



Han mener ikke, at politikernes reformarbejde skal sættes på pause, selvom de seneste ti års reformer har sikret, at de offentlige finanser er sunde.



Hellerup Finans i tovene efter trecifret milliontab



Storaktionæren i Lyngby Boldklub har lidt massive tab igennem første halvdel af 2016. Egenkapitalen er negativ, og kassen er nu så godt som tom. Frasalg og nye forretninger skal redde forretningen. Det skriver Finans.