Seks personer - to voksne og fire børn - er mandag fundet døde i et hus i Ulstrup sydvest for Randers.



Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Politiet fik ved middagstid en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på adressen.



"Ved ankomst til stedet fandt mand seks personer - to voksne og fire børn - der alle var døde," hedder det i pressemeddelelsen.



Huset ligger i kvarteret Amstrup Bakker i Ulstrup, og ifølge bt.dk har politiet afspærret et større område, der afsøges af hundepatruljer.



Politiets teknikere og retsmedicinere arbejder mandag eftermiddag på stedet.



Ifølge Randers Amts Avis og Aarhus Stiftstidende skulle der være tale om en familietragedie.



Kort før klokken 16 vil politiet dog ikke sige noget om, hvad der ligger bag dødsfaldene.



/ritzau/