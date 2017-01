Danmark udsættes for hackerangreb op mod 1000 gange årligt

Op mod 1000 gange om året bliver Danmark ramt af alvorlige hackerangreb fra fremmede statsmagter.



Sådan lyder det fra Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste ifølge DR.



- Der er mellem 500 og 1000 angreb årligt, som vi karakteriserer som sikkerhedshændelser. Det er alle sammen angreb, hvor vi har måttet gøre noget.



- Enten ved at undersøge det nærmere eller modgå angrebet på den ene eller anden måde, siger Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed, til DR.



Sent søndag aften kom det frem, at der i Sverige sidste år blev registreret over 100.000 hackerangreb mod staten fra fremmede magter.



Det oplyste Sveriges Television ifølge nyhedsbureauet TT.



Det er første gang, at det svenske forsvar offentliggør tal for, hvor ofte fremmede magter forsøger at trænge ind i svenske systemer.



Det høje antal svenske angreb skyldes, at svenskerne opgør angreb på en anden måde end Danmark.



Oplysningerne om hackerangrebene i Sverige og Danmark kommer samtidig med, at der i USA er fokus på efterretninger om, at Rusland stod bag cyberangreb, der skulle påvirke præsidentvalget i november.



Den kommende republikanske præsident, Donald Trump, har erkendt, at "enheder i Rusland" stod bag angrebet mod det demokratiske parti.



/ritzau/