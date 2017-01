Relateret indhold Artikler

Et amerikansk flådefartøj affyrede advarselsskud efter mindre iranske flådefartøjer, som ikke holdt afstand i Hormuzstrædet. Det oplyser kilder i USA's forsvarsministerium til Reuters.



Episoden skete søndag.



- En destroyer fra den amerikanske flåde affyrede tre varselsskud efter fire fartøjer fra Irans Islamiske Revolutionsgardes flådeenheder søndag.



- Det skete, da fartøjerne sejlede tættere og tættere på det amerikanske flådefartøj i Hormuzstrædet, siger to embedsmænd fra det amerikanske forsvarsministerium til Reuters.



Embedsmændene oplyser, at det amerikanske krigsskib USS Mahan fik etableret radiokommunikation med de iranske fartøjer, men at disse ikke reagerede på radiomeldingerne.



De iranske fartøjer var omkring 800 meter fra det amerikanske skib, som eskorterede to andre amerikanske krigsskibe.



Iranske myndighedspersoner har ofte sagt, at Iran ville være i stand til at blokere Hormuzstrædet, der passeres af over 40 procent af verdens olietransporter til søs. Der har været stærke spændinger i forbindelse med tidligere iranske flådeøvelser.



/ritzau/Reuters