Hollywood-legende Meryl Streep langer ud efter Trump

Den tredobbelte Oscar-vinder Meryl Streep kritiserede Donald Trump for at skabe splittelse med en hård retorik.



Det skete, da hun søndag modtog en pris for sin indsats i en lang Hollywood-karriere ved årets Golden Globe-uddeling i Los Angeles.



Den 67-årige skuespiller kæmpede åbenlyst med at kontrollere sine følelser, da hun langede ud efter USA's kommende præsident i sin takketale for Cecil B DeMille ærespris.



Prisen bliver givet af de udenlandske journalister i den amerikanske filmby.



- I og alle os i denne sal tilhører virkelig de mest bagtalte og nedrakkede grupper i det amerikanske samfund på nuværende tidspunkt, Tænk over det. Hollywood, udlændinge og presse, siger hun.



- Hvem er vi. Og, når man tænker over det, hvad er så Hollywood?



- Det er blot en masse mennesker, som er kommet fra hele verden. Hollywood er spækket med outsidere og udlændinge, og hvis de bliver sparket ud, så er der intet andet at se end fodbold og film med kampsport.



Trumps valgkampagne har givet næring til stor diskussion i Hollywood, hvor der i forvejen er politiske spændinger omkring fordelingen af roller til hvide og ikkehvide skuespillere og ulighed i lønninger til mænd og kvinder.



Streeps udfald mod Trumps valgkamp, der kommer mindre end to uger før den republikanske politiker bliver indsat i Det Hvide Hus, bliver i talen opbygget til mere og mere direkte kritik.



Streep protesterede også mod, at Trump gjorde grin med den handicappede journalist Serge Kovaleski under valgkampen.



- Det var det øjeblik, hvor den person, som bad om at blive indsat i vores lands mest respekterede embede, imiterede en handicappet journalist - en person, som Trump overgår med hensyn til privilegier, magt og forsvarsevne, siger hun.



- Det fik mig næsten til at bryde sammen, da jeg så det. Mangel på respekt fører til mere mangel på respekt. Vold avler vold.



Hollywoodstjernen sluttede sin tale med en opfordring til pressen om at dække hver eneste krænkelse og overgreb.



/ritzau/