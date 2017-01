Det skriver medierne: Advokater hemmeligholdt familiefond

Advokater hemmeligholdt byggematadors familiefond



Advokaterne, der kontrollerer Danmarks største private jordbesidder, Aage V. Jensens Naturfond, har i årevis hemmeligholdt en velhavende familiefond for en række den afdøde byggematadors efterkommere. Det skriver Berlingske Business.



Kunder betaler dyrt for pensionsgaranti



Kunder hos pensionskæmpen Danica betaler dyrt for en garanti mod tab på deres opsparing. Men konsekvensen er, at deres opsparing investeres så forsigtigt af pensionskæmpen, at de kan gå glip af titusindvis af kroner i afkast. Det skriver Børsen.



EU opruster i handelskamp mod Kina



EU opruster nu de handelspolitiske våben mod Kina yderligere. Nye instrumenter i form af bl.a. straftold skal stoppe statsstøttede kinesiske varer inden for stålindustrien, men kan også ramme keramik-branchen, der i forvejen er underlagt straftold, når varer importeres fra Kina. Det skriver Børsen.



Succesforvalter femdobler afkast



Porteføljeforvalter Carsten Leth har siden 2009 femdoblet værdien af Nordea danske aktiefond. Tusindvis af analyser og en benhård tilgang til selskaberne er opskriften bag succesen. Det skriver Børsen Penge.



Topchefer sidder mere usikkert i deres job



Der bliver luftet mere ud i toppen af de store virksomheder. Sidste år blev 222 direktører ud i de 1000 største danske virksomheder. Forklaringen er ifølge bestyrelsestopfolk og eksperter et større investorpres og professionalisering. Det skriver Finans.