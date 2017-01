Lastbil kører ind i folk i Jerusalem - mindst fire omkomne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Udenrigsministeriet Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Udenrigsministeriet

Fire soldater er dræbt, og adskillige er kvæstet i Jerusalem, efter en lastbil kører ind i en gruppe soldater, oplyser læger.



Chaufføren er palæstinenser ifølge israelsk radio. Efter at have kørt lastbilen ind i en gruppe soldater, blev han skudt. Billeder viser lastbilen med skudhuller i frontruden.



Det skete på en promenade, hvor der er udsigt til Jerusalems gamle bydel.



- Det er et terrorangreb, sagde en talskvinde for politiet umiddelbart efter.



Yderligere 15 mennesker er blevet kvæstet, da de blev ramt af lastbilen, siger politiet. Tre af dødsofrene skal være kvinder, mens den sidste er en mand, oplyser politiet.



Chaufføren på lastbilen forsøgte at ramme personer, der var ved at forlade en bus, oplyser politiet.



En israelsk buschauffør, som var øjenvidne til påkørslen, siger til israelsk radio, at lastbilen pløjede sig ind i en gruppe soldater, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Soldaterne svarede igen ved at skyde mod lastbilen og chaufføren, som det lykkedes for anden gang at påkøre gruppen.



- De skød ham, indtil de neutraliserede ham, fortæller chaufføren.



Myndighederne har endnu ikke identificeret chaufføren af lastbilen. Det er ikke oplyst, om han blev dræbt, da han blev ramt af skud.



Uvist om danskere er ramt



Udenrigsministeriets Borgerservice i København har endnu ikke modtaget oplysninger om, hvorvidt der er danskere blandt de dræbte og sårede ved hændelsen i Jerusalem.



Man arbejder på at få et overblik i samarbejde med den danske ambassade i Tel Aviv, oplyser vagthavende.



Vrede palæstinensere har stået bag en række angreb på jøder i Israel og det besatte vestbred. Hyppigst ved at angribe jøder med kniv, men også i flere tilfælde ved at bruge biler og lastbiler til at køre ind i folkemængder.



/ritzau/AFP