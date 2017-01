Vejdirektoratet har smidt 700 ton salt siden fredag aften

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vejdirektoratet

Lastet med 700 ton vejsalt har Vejdirektoratets saltspredere trillet rundt på de danske veje fredag aften og lørdag morgen for at forhindre glat føre for bilister i hele landet.



Statens veje er blevet saltet én gang i hele Jylland, mens det på Fyn og Sjælland er sket to gange.



Nattens og morgenens saltning har dog ikke skilt sig særligt ud, vurderer Freddy Knudsen, der koordinerer den strategiske vintertjeneste i Vejdirektoratet.



"Vi har brugt cirka 700 ton salt siden i går aftes. Det er ikke så meget. Ved en normal, landsdækkende saltning bruger vi i omegnen af 500 ton salt," siger han.



Vejdirektoratet salter på motorveje og gennemgående veje. Andre strækninger står kommuner eller private for at salte.



DMI har varslet let isslag lørdag morgen og formiddag i den sydlige del af Danmark. Det er dog ikke helt blevet til noget, lyder det fra Vejdirektoratet.



"Det er begrænset, hvad der har været af isslag. Det er på kanten og tangerer isslag, men det er mere nedbøren, der har gjort, at vi har været nødt til at salte," siger Freddy Knudsen.



Glatte veje har i løbet af lørdagen givet problemer i trafikken. Flere politikredse melder om mange færdselsuheld, hvor biler er endt i grøften. Der har ikke været alvorlige uheld.



Freddy Knudsen slår fast, at man aldrig kan undgå, at det bliver glat, når der er isslag eller minusgrader og nedbør. Det bedste svar på glatte veje er derfor salt. Også selv om det ikke altid har effekt med det samme.



"Salt virker altid. Teoretisk virker salt ned til -21 grader. Des koldere det bliver, des mere salt skal der bruges. For eksempel skal vi bruge fem gange mere salt ved -10 grader, som vi skal bruge ved -2 for at få samme effekt," siger Freddy Knudsen.



Vejdirektoratet står for at salte 3800 kilometer vej. 1100 kilometer er motorveje.



/ritzau/