En bilbombe har dræbt mindst 43 civile i den oprørskontrollerede syriske by Azaz på grænsen til Tyrkiet.



Det oplyser det sædvanligvis velorienterede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.



Observatoriet har hovedkvarter i London. Gruppen overvåger udviklingen i den syriske konflikt via et netværk af kilder i landet.



Snesevis af mennesker er blevet såret af bomben, som eksploderede foran en islamisk domstolsbygning, hvor der også ligger en markedsplads.



Antallet af døde ventes at stige, siger Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.



Ingen har umiddelbart taget ansvaret for bomben, men mistanken retter sig mod Islamisk Stat (IS).



Jihadisterne opererer i Aleppo-provinsen, hvor Azaz ligger, og IS har tidligere gjort forsøg på at indtage byen.



/ritzau/AFP