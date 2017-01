En eller flere personer har affyret ni skud fredag aften dansk tid i den internationale lufthavn i Fort Lauderdale i staten Florida. Det oplyser tv-stationen CBS News og den lokale tv-station CBS Miami.



Den lokale tv-station citerer det lokale brandvæsen for oplysningen.



På tv-billeder kan man se større grupper af mennesker, der er blevet evakueret ud af lufthavnen.



Nyhedsbureauet Reuters citerer MSNBC for at rapportere, at der er ni personer ramt af skud. En af dem skal have mistet livet.



Omstændighederne for skyderiet er uklare. Det samme er antallet og tilstanden af personen eller personerne bag skyderiet.



Luftfartsselskabet Norwegian flyver blandt andet direkte ruter fra København til lufthavnen, der ligger i den sydlige del af Florida lige nord for byen Miami.



/ritzau/