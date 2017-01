Oplysninger fra TDC fik fredag Københavns Politi til at løslade en anholdt i sagen om et tv-nedbrud nytårsaften hos udbyderen YouSee.



- Den 51-årige blev anholdt torsdag og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 193 og 291. Her til formiddag har TDC Group henvendt sig med supplerende oplysninger, oplyste efterforskningsleder Jens Møller, der tilføjede, at den 51-årige stadig er sigtet.



Paragrafferne, som han henviser til, dækker dels over en paragraf om forstyrrelse af offentlig infrastruktur - i dette tilfælde tv-signalet - og dels straffelovens hærværksparagraf.



Nedbruddet ramte over en million YouSee-kunder.



/ritzau/