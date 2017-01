Diger, mobile dæmninger og sandsække.



De kommunale beredskaber arbejdede hårdt i dagene op til stormfloden, som ramte særligt den sydlige del af landet.



De ni berørte kommunale beredskaber brugte tæt på ti millioner kroner på at mindske skader i forbindelse med oversvømmelserne.



Det oplyser Danske Beredskaber, som har opgjort de foreløbige udgifter til mandskabstimer og materiel under stormfloden.



- Men det er med det forbehold, at indsatsen jo som nævnt ikke er slut endnu. Derfor er tallene med et vist forbehold, sagde Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber, fredag.



/ritzau/