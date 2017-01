Politiet løslader 51-årig i Yousee-sagen

Opdateret 11.15 En time før det planlagte grundlovsforhør løslader politiet nu den 51-årige danske mand sigtet i sagen om Yousee-nedbruddet nytårsaften."Københavns Politi har til formiddag modtaget yderligere oplysninger i sagen om nedbruddet i tv-signalet nytårsaftensdag. De nye oplysninger betyder, at den sigtede vil blive løsladt, da der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet. Sigtelsen mod manden opretholdes dog, og efterforskningen fortsætter," skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.Københavns Politi tweetede ellers kl. 8.33, at den sigtede 51-årige ville blive fremstillet i dommervagten ved Politigården kl.11.45.Ifølge Københavns Politi er den anholdte sigtet for overtrædelse af straffelovens § 193 i forhold til omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg. Overtrædelsen har en strafferamme på op til seks år. Seks måneder, hvis den er begået uagtsomt.I forbindelse med anholdelsen af manden torsdag blev der gennemført ransagninger og sikret forskelligt udstyr med henblik på en teknisk undersøgelse."Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om Yousees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling. Vi har derfor overgivet sagen til politiet, og vi kan dermed ikke kommentere yderligere," sagde koncernchef Pernille Erenbjerg fra TDC Group i en pressemeddelelse torsdag, da det blev offentliggjort, at TDC meldte nedbruddet til politiet.