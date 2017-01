Rejseselskabet Flightcentre A/S er torsdag blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten.



Det oplyser Rejsegarantifonden i en pressemeddelelse.



Selskabet solgte primært flybilletter til forretningsrejsende men også i mindre omfang pakkerejser.



Flightcentre, som har base i Brøndby, drev desuden FCM Travel Solutions A/S og Idrættens Rejsebureau A/S.



De kunder, der måtte være strandet på grund af konkursen, får indkvartering og hjemtransport af Rejsegarantifonden.



Og de kunder, der har købt pakkerejser med eksempelvis fly og hotel, som endnu ikke er afrejst, kan søge om at få pengene retur fra Rejsegarantifonden.



Fonden sender i løbet af en uges tid en vejledning til de pågældende kunder.



Hvis der er kunder, som kun har købt flybilletter, vil de også få dækket tabet. men der er dog en selvrisiko på 1000 kroner, som vil blive trukket fra beløbet.



