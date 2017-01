TV-udbyder samler tv-kanaler og streaming side om side

Relateret indhold Artikler

Googles styresystem Android, der ligger på mere end 80 procent af verdens smartphones, rykker nu for alvor ind på stuealteret.



Hvis man er blandt den godt halve million kunder, der får tv og bredbånd fra selskabet Stofa, kan man nemlig se frem til, at Android overtager ens tv-flade.



Det sker når Stofa fra efteråret tilbyder at udskifte den boks, som kunderne har til at håndtere tv-signalerne.



Den nye boks får styresystemet Android, hvilket betyder traditionelle tv-kanaler og forskellige streamingtjenester smelter sammen og kan afvikles side om side på folks tv-apparater.



Man kan altså skifte direkte mellem TV2, Netflix og helt andre underholdningstilbud som for eksempel spil, boligportaler, madopskrifter og alt andet man kan finde på nettet.



Ifølge administrerende direktør hos Stofa, Ole Fruekilde, er forventningen hos kunderne mere end bare tv-kanaler.



"Streamingtjenesterne har ændret tv fuldstændigt. I dag kan man allerede tilgå mange af de her ting på fjernsynet, men vi vil gerne samle det hele ét sted, så det bliver lettere for forbrugerne," siger Ole Fruekilde.



Han præsenterede mulighederne i den nye boks på et pressemøde på verdens største elektronikmesse CES, der afvikles i Las Vegas i denne uge.



Dermed fortsætter udviklingen, hvor de forskellige platforme smelter sammen med fuld styrke. Mange har i forvejen muligheden for at downloade apps og købe forskellige streamingtilbud med løsninger, som er integreret i nyere tv-apparater, såkaldt smart-tv.



Med Android som styresystem bliver det muligt at hente apps fra Googles Playstore, ligesom mange allerede kender det fra Android-telefoner.



En af de største tv-producenter Philips markedsførte allerede for et par år siden fjernsyn, der var baseret på Android-styresystemet. Her er det også muligt at hente apps, for eksempel streamingtjenester, spil og andre medieoplevelser, direkte ned på fjernsynet.



/ritzau/