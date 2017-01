Det sker i dag

Kongen kommer

Global økonomis vigtigste nøgletal, den månedlige amerikanske jobrapport, bliver offentliggjort kl. 14.30, og den kan skabe bølgegang på finansmarkederne, hvis tallene overrasker.



Gennemsnitsforventningen er ifølge Bloomberg, at der i december blev skabt 175.000 job i amerikansk økonomi uden for landbruget, og ledigheden ventes at være 4,7 pct. Torsdag fik markederne et lidt skuffende fingerpeg i form af den private ADP-rapport, som viste en jobskabelse på blot 153.000 job i december.



Børsen Play har Ulrik Bie til at kommentere jobtallene, når de indløber.



Trump i Kongressen

Dagens rapport er den sidste i Barack Obamas præsidentperiode.Han bliver afløst 20. januar, og i dag samles Kongressen til en formel annoncering af, at næste mand i det Hvide Hus er Donald Trump.



Bolig på internettet

Realkreditrådet kommer med tal på, hvor mange huse, lejligheder og sommerhuse der var til salg på internettet, samt blev fjernet fra internettet i løbet af 2016.



Tillid i eurozonen

Europæisk statistik leverer decembertal for bl.a. økonomisk tillid, forretningsklima og forbrugertillid i eurozonen.



Cavlingprisen

Den mest prestigefyldte danske journalistpris, Cavlingprisen, uddeles i København.