Politiet anholder 51-årig dansk mand i sag om Yousee-nedbrud

En 51-årig dansk mand er torsdag blevet anholdt i forbindelse med YouSees store nedbrud nytårsaften. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.Anholdelsen sker efter, at TDC torsdag formiddag meldte Yousees store nedbrud nytårsaften til politiet.Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Politi er den anholdte sigtet for overtrædelse af straffelovens § 193 i forhold til omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg.I forbindelse med anholdelsen er der gennemført ransagninger og sikret forskelligt udstyr med henblik på teknisk undersøgelse, skriver de videre.Politiet vil herfra tage stilling til, om der er grundlag for, at fremstille den anholdte i grundlovsforhør.Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, vil ikke kommentere sagen nærmere, før politiet har fundet ud af, om anholdelsen skal munde ud i en sigtelse.Ifølge vicepolitiinspektøren er den anholdte ikke kommet ind på stationen til afhøring endnu, hvorfor det er svært at give yderligere informationer.Politiet tager fredag morgen stilling til, hvad der skal ske med den anholdte.