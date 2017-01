Vrede nordmænd vil skyde ulve

"Bygdefolk er ført bag lyset!"



Budskabet prydede flere skilte onsdag eftermiddag, da mange hundrede demonstranter protesterede foran Stortinget i den norske hovedstad, Oslo.



"Vi, som bor i bygderne og har ulvene rundt om husene, har brug for at sige fra," sagde en af de fremmødte fra kommunen Ringsaker til avisen VG.



Vreden er rettet mod klima- og miljøminister Vidar Helgesen, der har nedlagt forbud mod at skyde fire ulveflokke i Hedmark-området langs grænsen til Sverige.



Før jul gav ministeren grønt lys til, at 47 ulve i den såkaldte ulvezone måtte skydes fra 2. januar.



Men efter en vurdering fra lovafdelingen i justits- og beredskabsministeriet har ministeren trukket i land.



Der må herefter kun skydes 15 vilde ulve uden for den officielle ulvezone i Norge i år.



"Der er ikke hjemmel til nedlæggelser i de fire aktuelle flokke," sagde Vidar Helgesen til det norske nyhedsbureau NTB.



18 busser fyldt med 22 lokale borgmestre og folk fra hele landet mødte op for at vise deres protest, fortæller Knut Arne Gjems, der er formand for Hedmark Jæger- og Fiskeforbund.



"Der er stor tilslutning til det her, og vi mener, at det juridiske grundlag, som ministeren baserer sin beslutning på, er meget mangelfuldt," siger han til NRK.



Arbeiderpartiet (AP) og Kristelig Folkeparti var med til at sikre, at regeringen havde flertal for sidste års ulveforlig om at skyde de 47 dyr.



Nu kræver partierne, at Stortingets beslutning bliver fulgt op.



De accepterer ikke uden videre, at regeringen lægger afgørende vægt på vurderingen fra justits- og beredskabsministeriet.



"Det er en alvorlig situation, når noget, der er blevet vedtaget i Stortinget, bliver parkeret af et ministerium, der er uenig med sin egen regering," siger AP's leder Jonas Gahr Støre til NTB.



146 af Norges 428 borgmestre har svaret på spørgemål fra den norske avis Nationen, og 118 af dem står bag opråbet mod beslutningen.



100 af dem siger, at sagen svækker deres tillid til regeringen, skriver NTB



