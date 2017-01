Det sker i dag

Konkurser i december

Opgørelsen over hvor mange, som gik konkurs eller måtte sætte boligen på tvangsauktion i december sidste år, kommer fra Danmarks Statistik kl. 9



Arbejdsløshed

Samtidig fremlægger Danmarks Statistik tallene for arbejdsløsheden i november 2016. Der kommer også tal for salget af ejendomme, lejligheder og sommerhuse i oktober 2016.



Amerikanske job

I USA kommer en opgørelse over den seneste måneds jobskabelse i den amerikanske økonomi. Det er den såkaldte ADP-rapport, en privat opgørelse, som regnes for en vigtig strømpil forud for fredagens store, månedlige arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske arbejdsministerium.



Jobrapporten er kendt for at påvirke stemningen finansmarkederne, alt efter hvor langt, tallene rammer ved siden af det forventede. Fredagens jobrapport bliver i øvrigt den sidste under præsident Barack Obama.



Temperaturmåling

Fra officiel amerikansk side bliver der desuden fremlagt friske tal for antallet af nytilmeldte ledige, foruden en samlet opgørelse over decembers såkaldte PMI-indeks, der tager den aktuelle temperatur på stemningen i erhvervslivet.



Aktier og Kina

Børsen Play taler i formiddag Saxo Banks investeringsdirektør Teis Knuthsen, som er positiv på aktier og mener man bør have overvægt af aktier her i årets første kvartal.



Børsen Play taler også med Kinakenderen Peter Lundgreen. Der har på det seneste været megen snak om kinesisk økonomi og kinesernes muligheder for at trække penge ud af landet.