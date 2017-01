Hele direktionen i Sygehus Sønderjylland bliver skiftet ud. Det erfarer JydskeVestkysten.



De ansatte på sygehuset i Aabenraa bliver orienteret om situationen onsdag formiddag. Det vil regionsdirektør Jane Kraglund stå for.



Det er administrerende direktør Finn Jensen, der sammen med lægefaglig direktør Søren Aggestrup og sygeplejefaglig direktør Grete Kirketerp Nielsen forlader sygehuset, skriver JydskeVestkysten.



Avisen har den seneste tid afdækket en række problemer på sygehuset. Der har været mange fratrædelser, et stort arbejdspres og interne konflikter. Derudover har der været mangel på tillid til ledelsen.



Siden 2013 har der været problemer, da sygehuset indførte en ny struktur. Siden da er knap 20 klinikledere gået i protest mod forholdene. Og nu er tålmodigheden sluppet op.



Medlemmer af sundhedsudvalget i Region Syddanmark gjorde det før jul klart, at ledelsen havde kort tid til at få styr på tingene.



Ifølge JydskeVestkystens oplysninger udtrykte flere medlemmer af forretningsudvalget på et møde i december også stor utilfredshed med sygehusledelsen.



/ritzau/