Firma reklamerede uden tilladelse på rådhustårnet

Da klokken slog 12 nytårsaften, blev danskere, der fulgte nedtællingen i fjernsynet, udsat for reklame.



På rådhustårnet var et lilla lyshjerte rundt om urskiven, mens der på urskiven og på en bagvedliggende bygning var skrevet "mamaspace.com".



En reklame, der ikke var blevet givet tilladelse til, oplyser Københavns Kommune til TV2.



"Reklamen på byens rådhustårn nytårsaften er sket uden kommunes tilladelse, og det er selvfølgeligt uacceptabelt. Hvis det gentages af den pågældende virksomhed eller andre, vil de blive politianmeldt," siger Simon Kaiser, direktør i Københavns Ejendomme og Indkøb, Københavns Kommune til TV2.



Firmaet, der reklamerede, sælger babyudstyr på nettet.



Til TV2 forklarer firmaets direktør, Maibrit Dessau, at laserlyset blev sendt fra et nærliggende hotelværelse.



Hun kalder reklamerne for en "nytårsnarrestreg" og siger, at mamaspace.com for øjeblikket kun har ét produkt på sin hjemmeside, og at det bliver solgt til indkøbspris, så firmaet ikke tjener penge på reklamen.



"Vi har både fået positive og negative tilbagemeldinger, men vi må nok se i øjnene, at vi er gået en lille smule over stregen. Det er vi godt klar over," siger Maibrit Dessau til TV2.



På Facebook har flere brugere ifølge TV2 skrevet kritiske indlæg på firmaets profil. Disse indlæg er dog blevet slettet, efter at TV2 har skrevet om reklamen.



Det er tradition for mange danskere at se transmissionen fra Rådhuspladsen, de sidste minutter inden klokken slår 12, og rådhusklokkerne spiller deres traditionelle klokkespil.



/ritzau/