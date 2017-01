Det sker i dag

Tjek på servicesektoren

Det strømmer ind onsdag med PMI-tal fra de store europæiske økonomier. PMI-tallene er en opgørelse baseret på data fra virksomhedernes indkøbsansvarlige, og målingen tager temperaturen på virksomhedernes aktuelle opfattelse af det økonomiske klima omkring dem.



Denne gang gælder det først og fremmest servicesektorens PMI-tal for december, og de ruller ind i løbet af formiddagen fra Tyskland, Frankrig og Italien, såvel som fra Eurozonen som helhed.



PFA’s syn på markederne

Børsen Play bringer et interview med pensionsgiganten PFA’s topchef Allan Polack, der konkluderer på et utilregneligt 2016 og giver sit syn på hvad det nye år kan bringe de danske investorer.



Referet fra rentemøde

Fra USA kommer der referat fra decembers rentemøde i den Amerikanske Centralbank, hvor rentekomiteen besluttede sig for at hæve renten med et kvart procentpoint. Referatet kan give et fingerpeg om stemningen i komiteen.



Overenskomstforhandlinger

Arbejdsmarkedets parter på industriens område, CO-Industri og Dansk Industri, mødes i dag for at tage hul på forhandlinger om nye overenskomster. Forhandlingerne skydes i gang med et pressemøde.



Transportsnyd

En usædvanlig sag mod et transportfirma rulles op i retten i Horsens. En håndfuld ansatte chauffører er tiltalt for at køre på andres førerkort. Firmaets daglige leder er tiltalt for ca. 330 forhold.

mag