Ny regel i London kan koste Airbnb 400 mio. dollar

Boligudlejningsportalen Airbnb står til at miste bookinger for 400 mio. dollar i London i år, efter at byen indfører en nye 90 nættersregel.



Det skriver Financial Times.



Reglen indebærer, som navnet antyder, at værter maksimalt må udleje deres bolig 90 nætter om året.



Det skrappere regulatoriske standpunkt kommer samtidig med, at Financial Times har afsløret, at en tredjedel af de besparelser, Airbnb giver rejsende - sammenlignet med hotelpriser - kommer fra skattefordele i det San Francisco-baserede selskabs forretningsmodel.



Skattefordelen er udpræget i London, fordi Storbritannien pålægger relativt høje boligskatter på virksomheder og merværdiafgifter på hotelophold, men tillader til gengæld en generøs skattefritagelse til husejere, der udlejer værelser.



Myndigheder i mange lande har ifølge Reuters beklaget sig over, at Airbnb vender det blinde øje til regelovertrædelser. I Amsterdam blev en lignende regel indført på årets første dag, hvor der ligeledes blev lagt et loft over antallet af udlejningsdage via tjenesten om året på 60 dage.



/ritzau/FINANS