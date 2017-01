Tyrkiet vil have Trump til at stoppe USA-støtte til kurdere

Relateret indhold Artikler

Regeringen i Tyrkiet er rasende over USA's støtte til kurdiske YPG-styrker.



Tyrkerne håber, at et præsidentskifte kan stoppe våbenleverancer til kurderne.



Premierminister Binali Yildirim siger tirsdag, at Tyrkiet holder Barack Obama ansvarlig for den upopulære støtte.



I stedet appellerer han indirekte til den kommende præsident Donald Trump om at klippe båndet til kurderne.



Kurderne har spillet en meget væsentlig rolle som støtte for det amerikanske militær i Syrien og Irak.



Premierministeren siger også, at Tyrkiet i løbet af denne uge vil beslutte, om man forlænger nødretstilstanden i landet med tre måneder.



Den blev vedtaget efter et mislykket kupforsøg i juli 2016.



/ritzau/Reuters