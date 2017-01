Foxconn vil bygge tv-fabrik for milliarder i Kina

Grundlægger af Foxconn Technology, Terry Gou, har udtalt, at Foxconn planlægger at bygge en tv-fabrik til en værdi af 8,8 mia. dollar i Guangzhou. Ved annonceringen af fabrikken lovpriste Foxconn-grundlæggeren industrien i Kina, hvor selskabet blandt andet producerer Apples iPhones.



Det skriver The Wall Street Journal.



Udtalelsen kommer som et modsvar til USA's kommende præsident, Donald Trumps, ønske om at flytte teknologifabrikker til USA. Donald Trump påtænker at indføre 45 pct. told på varer produceret i Kina, hvilket skal opfordre selskaber som Apple til at fremstille dets produkter i USA.



Terry Gou nævnte ikke Donald Trump ved navn eller forslaget om told, men slog alligevel ved sin udtalelse fast, at Foxconn planlægger at fortsætte sin produktion i Kina.



Den nye fabrik skal lave avancerede LCD-skærme med teknologi fra det japanske elektronikfirma Sharp Corp, som Foxconn købte i 2016. Fabrikken forventes at nå en årlig produktionsværdi på ca. 13,2 mia. dollar.



/ritzau/FINANS