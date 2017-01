Det sker i dag

USA og Asien åbner året

Først i dag tager både de amerikanske og de asiatiske aktiemarkeder hul på 2017. For dem var mandag en lukkedag, som erstatning for at nytårsdag i år faldt på en søndag.



Også finansmarkedet i London holdt lukket mandag, men er klar til aktion i dag. Bl.a. kommer der PMI-tal for industrien i december. PMI-tallene dækker virksomhedernes indkøbschefers vurdering af situationen.



Tysk ledighed og inflation

De tyske ledighedstal for december ligger klar kl. 9.55, og dermed kan hele 2016 gøres op. Senere på dagen indløber også tal for inflationen i Tyskland. Det er kl. 14 i form af forbrugerpriserne for december.



USA-nøgletal

Fra USA kommer der ud på eftermiddagen decembers PMI-tal for fremstillingsindustrien, som vil kaste lys over, hvordan virksomhederne opfatter de aktuelle forhold.



Blandt flere andre nøgletal kommer også tal for anlægsinvesteringerne i den amerikanske bygge- og anlægsindustri. Tallene anslår værdien af anlægsinvesteringerne i både privat og offentligt regi.



Danske Bank tolker teksten

Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, udlægger sidst på eftermiddagen rækken af amerikanske nøgletal og deres betydning for økonomien. Det sker i Børsen Play.