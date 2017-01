Efterretningstjeneste undersøger YouSee-nedbrud

Forsvarets Efterretningstjenestes cyber-enhed hjælper YouSee med at undersøge årsagen til det omfattende nedbrud nytårsaften. Det skriver enheden på Twitter.



"CFCS (Center for Cybersikkerhed, red.) er tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren - derfor er vi involveret i nytårsnedbruddet," lyder det.



I alt mistede 1,2 millioner kunder tv-signal over nytåret. Årsagen til nedbruddet har YouSee ikke ønsket at løfte sløret for.



"Der er et analysearbejde i gang i øjeblikket. Vi har lokaliseret fejlen, men vi arbejder på at forstå, hvordan det kunne ske. Før vi har klarlagt det, har vi ikke lyst til at udtale os nærmere om baggrunden for nedbruddet," udtalte pressemedarbejder Povl Rasmussen tidligere mandag.



YouSee er Danmarks største udbyder af kabel-tv og næststørste udbyder af bredbånd.



/ritzau/