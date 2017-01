Anklager: Kvindes straffet for mildt for momskarrusel

28 millioner kroner blev de offentlige kasser snydt for, da en kvinde deltog i et nøje tilrettelagt svindelnummer i forbindelse med handel med kyllingekød og ost.



Fra et kontor på Sydvestvej i Glostrup havde den 27-årige direktør travlt.



Hun bestilte varer, udskrev fakturaer og ordnede bogholderiet - og drejede en såkaldt momskarrusel rundt og rundt.



Kriminaliteten har haft professionel karakter, har Københavns Byret fastslået. Alligevel kan det ende med, at hun ikke skal afsone bag tremmer.



Ganske vist er straffen udmålt til fængsel i tre år og seks måneder.



Men kun de seks måneder er af byretten gjort ubetinget, og dermed er der mulighed for, at hun kan afsone i fodlænke.



Begrundelsen er, at hun havde en "underordnet, men dog nødvendig og ikke uvæsentlig rolle i afgiftsunddragelserne."



Dommen er dog en ommer, fordi den er for mild, mener anklagemyndigheden.



Derfor har Statsadvokaten i København anket til Østre Landsret.



Ifølge byrettens dom skal hun af med en tillægsbøde på 28,6 millioner kroner. Desuden konfiskeres de penge, hun har stående på konti i Abu Dhabi Islamic Bank i Abu Dhabi og i Emirates NBD i Dubai.



Hendes kæreste, 40-årige Khurram Tasneem Qureshi, har opholdt sig jævnligt netop i Dubai.



I affæren havde han rollen som bagmand og er idømt fængsel i syv år. Han har besluttet at acceptere dommen.



Noget af udbyttet ved momssvindlen har han brugt til at købe to ejendomme i Dubai for. Værdien er cirka 11 millioner kroner.



Hovedmandens lillebror, Tanzeel Qureshi, er af byretten idømt ubetinget fængsel i fire år. I hans tilfælde er bøden fastsat til 51 millioner.



Han har anket til landsretten for at blive frifundet. Selv om han havde titel af direktør i flere selskaber, havde han ikke noget med driften at gøre, har han forklaret. Han ville bare hjælpe sin storebror.



Derimod har Ahmad Shakeel Neimat på 51 år opgivet at gå videre med byrettens dom, der lyder på fængsel i fire år og seks måneder og en tillægsbøde på 63 millioner kroner.



I alt fandt Københavns Byret otte personer skyldige. Anden halvleg i landsretten kommer til at angå fem af dem.



/ritzau/