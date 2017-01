Martin Krasnik bliver ny chefredaktør på Weekendavisen

Weekendavisen får ny chefredaktør og valget er faldet på Martin Krasnik, skriver Berlingske Media i en en pressemeddelelse.



Han overtager stillingen med det samme efter Anne Knudsen, som har været ansvarshavende chefredaktør for Weekendavisen siden 1998 og administrerende direktør for Weekendavisen A/S siden 2002.



Fremover skal Mette Maix være administrerende direktør for Weekendavisen A/S.



Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorfor Anne Knudsen stopper.



/ritzau/