Bilsalget i Danmark var rekordhøjt i 2016

Vi køber ny bil som aldrig før. Det viser tal fra De Danske Bilimportører, der har gjort status over 2016.



Statistikken viser, at bilsalget sidste år satte ny rekord med i alt 222.924 personbiler.



Det er 7,3 procent højere end 2015, der også var rekordår. Faktisk har bilsalget slået rekord de seneste syv år i træk.



- Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet.



- Og ikke mindst har der været en generel høj tillid blandt forbrugerne.



- Det er alt sammen noget, der har været med til at sikre et højt bilsalg igen i år, siger adm. direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.



Han fremhæver også de to seneste reduktioner i bilafgiften som en faktor i forhold til mersalget.



Tallene viser samtidig, at danskerne køber større biler end tidligere.



De meget populære klasser for mikro- og småbiler udgør nu under halvdelen af det samlede salg.



Til gengæld er der klar fremgang i klasserne for de lidt større biler og for SUV- og MPV-klasserne.



Når det gælder 2017, forventer bilimportørerne ikke et nyt rekordår.



Gunni Mikkelsen vurderer, at salget vil ligge i underkanten af det, man opnåede sidste år.



- Forbrugerindikatoren har været lidt vigende, men der er en forventning om, at økonomien bliver lidt bedre. Derfor tror vi fortsat på en stor interesse for biler, siger han.



Den mest solgte personbil sidste år var i øvrigt Peugeot 208 efterfulgt af Volkswagen Up og Peugeot 308.



/ritzau/