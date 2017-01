Tidligere partiformand, minister og næstformand i EU-Kommissionen Henning Christophersen (V) er død.



Det oplyser vicegeneraldirektør Jens Nymand Christensen fra EU-Kommissionen på vegne af familien.



Christophersen, der både har været udenrigs- og finansminister herhjemme, døde 31. december 2016 efter kort tids sygdom i Bruxelles, oplyser Nymand Christensen.



Han var ven med Christophersen gennem mange år.



"Henning Christophersen blev indlagt på et hospital i Bruxelles i begyndelsen af december og fik det efter behandling tydeligt bedre," skriver han.



"Men op under jul forværredes hans situation igen, og han sov stille ind lørdag eftermiddag omgivet af sine tre børn."



Henning Christophersen var uddannet cand.polit. og arbejdede først i fem år for Håndværksrådet. I 1971-72 var han forstander for den liberale højskole Breidablik i Holte.



Samtidig skrev han for nyhedsmagasinet NB som økonomisk medarbejder og fortsatte fra 1971-78 som journalist ved Weekendavisen.



I 1977 blev han konstitueret som Venstres formand ved Poul Hartlings udnævnelse til FN's flygtningehøjkommissær og blev i 1978 valgt til Folketinget.



I 1978-79 var han udenrigsminister i den mislykkede SV-regering, hvor han spillede en hovedrolle sammen med Anker Jørgensen.



Senere hen fulgte også en tjans som finansminister i 1982-84 under Schlüters firkløverregering, inden turen gik mod EU-Kommissionen.



Henning Christophersen er den danske politiker, der har haft den højeste og mest indflydelsesrige post i EU.



I perioden 1985 til 1995 var Henning Christophersen næstformand i EU-Kommissionen under franske Jacques Delors' formandskab.



Han havde ansvaret for budget og finanser, valutasamarbejde, EU's strukturpolitik og statistik. Såvel hans post som disse vigtige områder sikrede ham betydelig indflydelse i kommissionen.



Henning Christophersen blev 77 år. Familien ønsker ikke at blive kontaktet af pressen.



/ritzau/