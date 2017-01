Politiet klar med 44 nye sager mod Uber-chauffører

44 mennesker kommer snart til at stå foran en dommer tiltalt for at have kørt piratkørsel i Storkøbenhavn for kørselstjenesten Uber. Det skriver Avisen.dk.



Det fremgår af aktindsigter til Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi, at sager mod 44 Uber-chauffører er på vej i byretten.



Anklagerne kommer i kølvandet på, at der i 2016 faldt domme mod i alt seks Uber-chauffører.



Der er dog ingen grund til at klappe af politiets indsats for at bekæmpe ulovlig Uber-kørsel, mener man i taxibranchen.



"I betragtning af, at Uber selv tidligere har oplyst, at man har op mod 2000 chauffører, så er 44 tiltalte ikke særligt mange."



"Jeg håber, at politiet snart begynder at være meget mere aktiv i at få stoppet den ulovlige kørsel for Uber," siger Trine Wollenberg, som er direktør for brancheorganisationen Dansk Taxi Råd, til Avisen.dk



De 44 tiltalte indgår i de i alt 124 personer, som er blevet stoppet af politiet og sigtet for Uber-kørsel, siden tjenesten etablerede sig i Danmark for over to år siden.



Statistikken imponerer ikke Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.



"Politiet bør gøre mere ud af at standse Uber-chauffører, som jo er nemme at spotte i nattelivet i København, hvor de tager mange ture," siger han til Avisen.dk.



I Københavns Politi har man ikke planer om at gøre mere for at få ram på Uber-chaufførerne.



"Vi fortsætter med vores indsats i forhold til Uber-kørsel på det nuværende niveau. Vi er nødt til hele tiden at vurdere, hvordan vi bruger kræfterne bedst muligt."



"Og her kommer Uber-kørsel ind blandt alle mulige andre opgaver som for eksempel bevogtning og bekæmpelse af bandekriminalitet," siger Henrik Møller Jakobsen, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, til Avisen.dk.



Mediet har kontaktet Uber med spørgsmål om blandt andet det stigende antal bøder, og hvad virksomheden råder sine chauffører til, hvis de er bekymrede for at blive straffet. Men Uber skriver blot tilbage:



"Det er en sag mellem vores partnere og os."



/ritzau/