39 nytårsgæster er dræbt i angreb på tyrkisk natklub

39 mennesker har mistet livet i et angreb mod en natklub i den tyrkiske storby Istanbul natten til søndag.



Det oplyser Tyrkiets indenrigsminister ifølge nyhedsbureauet AFP.



Blandt de dræbte er 16 udlændinge, oplyser ministeren. Nationaliteten på de udenlandske ofre er endnu ikke offentliggjort.



Foreløbigt er det kun lykkedes myndighederne i Tyrkiet at identificere 21 af ofrene for angrebet.



Tidligere oplyste Istanbuls guvernør, Vasip Sahin, at mindst 35 mennesker var blevet dræbt, mens yderligere 40 var såret i angrebet.



- Ulykkeligvis har mindst 35 af vores borgere mistet livet. En af dem var en politimand, sagde Vasip Sahin til journalister på stedet natten til søndag.



Ifølge indenrigsminister Suleyman Soylu er antallet af sårede nu oppe på 69.



Nyhedsbureauet AFP skriver, at to gerningsmænd deltog i angrebet.



Guvernøren i Istanbul oplyser imidlertid, at der kun var tale om en enkelt person. Ifølge flere medier var han udklædt som julemand, da han indledte sit angreb.



Ifølge tyrkiske medier er mindst én gerningsmand blevet skudt på natklubben, skriver det arabiske medie Al Jazeera.



Ifølge samme medie er en anden gerningsmand flygtet fra stedet.



Den tyrkiske indenrigsminister oplyser søndag morgen, at man stadig søger efter en gerningsmand.



- Eftersøgningen på terroristen fortsætter. Jeg håber, at gerningsmanden bliver pågrebet hurtigt, om Gud vil, siger ministeren ifølge AFP.



Tyrkisk tv oplyser, at der var op mod 700 mennesker på natklubben, da angrebet fandt sted.



En journalist fra tv-stationen NTV oplyser, at en gerningsmand skød mod politiet, før han løb ind på natklubben og åbnede ild mod tilfældige mennesker.



Herefter opstod der panik, og flere gæster hoppede ifølge tyrkisk tv i Bosporusstrædet for at komme væk fra gerningsmanden.



Billeder fra NTV viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at både pansrede politibiler og ambulancer er til stede ved natklubben.



Ifølge CNN skete angrebet på natklubben Reina.



Udenrigsministeriets Borgerservice har endnu ikke overblik over situationen i Istanbul.



Ifølge vagthavende på Borgerservice er der dermed heller ingen oplysninger om, hvorvidt der er danskere blandt de dræbte eller sårede.



Danskere, der befinder sig i Istanbul, opfordres af Borgerservice til at kontakte deres pårørende, hvis de er uskadte.



/ritzau/