Et landsdækkende nedbrud hos tv-udbyderen YouSee nytårsaften giver fortsat sort skærm hos mange kunder landet over.



- Store dele af Danmark er ramt. Vi arbejder på at udbedre fejlen, siger pressekontakt Tine Gutfelt.



Hundredtusindvis af tv-apparater gik i sort inden dronningens nytårstale 31. december.



En del kunder har fået signalet igen. YouSee kan ikke oplyse, hvordan signalet vender tilbage til alle seere.



- Vi kan ikke garantere noget. Vi arbejder på højtryk. For hver time er der nogle, der vil opleve at få signalet tilbage, siger pressevagten.



Når signalet genetableres i etaper, skyldes det ifølge Tine Gutfelt, at teknikere skal ud på hver central for at genstarte systemer.



- Det er en meget kompleks operation, vi er i gang med, siger pressevagten.



Der er hos YouSee indkaldt ekstra mandskab til kundeservice, der åbner klokken 10 søndag.



