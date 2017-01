Store batterier giver brandfolk travleste nytår i seks år

Relateret indhold Tilføj søgeagent Beredskabsstyrelsen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Beredskabsstyrelsen

Brandfolk har landet over haft travlt nytårsaften med flere end 500 udrykninger fra klokken 18 lørdag til klokken 5 søndag.



Ifølge Beredskabsstyrelsen har det været det travleste nytår i seks år.



Brande i containere har som vanligt for en nytårsaften været en stor udfordring. Det har også været årsagen til de fleste udrykninger, fortæller Bjarne Nigaard, som er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.



- De melder ind flere steder - uafhængigt af hinanden - at de store batterier, der står på vejen, brænder længere. Det pap, der omgiver dem, går der ild i. Det har man ikke set i det omfang tidligere, siger Nigaard.



Han tilføjer, at vejret har bidraget til de mange udrykninger.



På en gennemsnitlig nytårsaften rykker brandvæsnet ud til omkring 400 brande.



Stigningen i udrykninger siden sidste år er 60 procent, meddeler Beredskabsstyrelsen.



Blandt de større opgaver over nytår var en gårdbrand ved Ribe, hvor 120 køer og en del kvier og kalve var i farezonen.



Det tog over fem timer at slukke branden, og enkelte stykker kvæg døde.



Brandfolk har også været i sving med at slukke brande i 30 biler, motorcykler og knallerter som følge af fyrværkeri eller hærværk.



Beredskabet har ud over slukninger desuden haft travlt med andre opgaver.



- Der har været trafikuheld, hvor vi har frigjort fastklemte. Der har sågar været et par drukneulykker, som vi har kørt til. Så der har været gang i hele paletten, siger Bjarne Nigaard.



