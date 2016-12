35 meldes dræbt i angreb mod natklub i Istanbul

Relateret indhold Tilføj søgeagent CNN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer CNN

Mindst 35 mennesker meldes dræbt i et angreb mod en natklub i den tyrkiske storby Istanbul natten til søndag.



Det oplyser byens guvernør ifølge Reuters.



Adskillige andre menes at være såret i angrebet, der angiveligt blev udført af to mænd, som efter midnat åbnede ild inde på natklubben.



Det oplyser den tyrkiske tv-station NTV.



Ifølge CNN Türk befinder én af gerningsmændene sig stadig inde i klubben. Der er ingen meldinger om den formodede medgerningsmand.



Umiddelbart er det uklart, hvorfra tv-stationerne har deres oplysninger.



Billeder fra NTV viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at både pansrede politibiler og ambulancer er til stede ved natklubben.



Ifølge CNN skete angrebet på natklubben Reina.



Specialenheder fra politiet er ved at forberede en aktion inde i den bygning, der huser natklubben, oplyser tv-stationen ifølge Reuters.



/ritzau/