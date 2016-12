Yousee-problemer kan vare ved langt ind i det nye år

Yousee har fortsat store problemer med tv-signalet i hele landet.



Og det er ikke umiddelbart til at sige, hvornår der igen er hul igennem.



Tv-udbyderens pressekontakt, Tine Gutfelt, forventede tidligere på aftenen, at problemet kunne være løst klokken 21.30.



Men nu tør hun ikke længere spå om, hvornår fejlen er udbedret.



- Vi kan ikke love noget. Jeg ved bare, at vores folk arbejder på højtryk og vil gøre det natten igennem for at få systemerne op at køre igen, siger hun.



På spørgsmålet om, hvorvidt det er lykkedes at lokalisere, hvad problemet består i, siger hun:



- Jeg er ikke blevet informeret om, at man har fundet fejlen.



Udfaldet blev konstateret omkring klokken 16.30 og bredte sig hurtigt til hele landet.



Det betød, at mange var afskåret fra at se dronningens nytårstale på tv, og nu kan rådhusklokkerne ved midnat altså også være i fare.



Yousee har tidligere anbefalet sine kunder at bruge selskabets tv-app, men den har været overbelastet.



Hvis man vil følge de sidste sekunder af 2016 live på skærmen er det bedste bud nok at følge med på dr.dk eller tv2.dk.



/ritzau/