Dronningen har været igennem et år, hvor hun har udført sine royale forpligtigelser alene, efter at prins Henrik sidste år valgte at gå på pension.



Og netop det bar året nytårstale særligt præg af, siger retoriker og taleskriver, Trine Nebel, som er adjunkt på Danmarks Medie- og journalisthøjskole.



- Hun har brug for et år, hvor der er ro på bagsmækken. Der har været stort fokus på dronningens og prinsens forhold, og jeg tror, hun er meget bevidst om, at der er meget opmærksomhed omkring, hvor meget de optræder sammen, siger Trine Nebel



- Derfor var talen meget nedtonet. Det virkede som om, at hendes budskab var, at det som kongehuset og vi som nation har været i gennem det seneste år, det skal vi ikke tale for meget om, siger hun.



Rygter om ægteskabsproblemer mellem dronningen og prins Henrik har floreret i løbet af året, fordi prinsen kun få gange har ledsaget dronningen, siden han ved årsskiftet gik på pension.



Yderligere næring fik mistanken, da hoffet i juni meddelte, at der ikke bliver nogen officiel fejring, når dronningen og prins Henrik har guldbryllup næste år.



Netop det nævnte dronningen i den sidste del af sin tale.



- I året der kommer, kan Prins Henrik og jeg fejre guldbryllup. Vi har valgt at holde det helt stille med vore sønner, svigerdøtre og børnebørn, sagde hun i sin nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX's Palæ på Amalienborg.



/ritzau/