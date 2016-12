Dronningen kom ind på emner, der bekymrer og optager danskerne i sin nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX's Palæ på Amalienborg.



Det mener debattør og kulturkritiker Kasper Støvring.



- I den første tredjedel af talen berørte hun nogle temaer, der optager danskerne rigtig meget.



Kasper Støvring hæfter sig blandt andet ved, at dronningen talte om de flygtninge, der er kommet til landet, og hvordan de integreres.



- Hun gik meget op i at betone, at de, der kommer til landet, skal forstå, at de kommer til en bestemt kultur, som man bliver nødt til at tilpasse sig.



- Jeg synes, at det var fint, at hun kom ind på, at integration ikke bare kommer af sig selv, siger han.



Han mener ikke, at dronningen blev politisk til trods for, at netop integration står højt på den politiske dagsorden.



- Hun holder balancen. Hun taler på nationens vegne og på vegne af vores nationale fællesskab.







/ritzau/