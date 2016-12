Forfatter: Pension skaber problemer for kongehuset

Omkring halvdelen af de adspurgte i en Wilke-rundspørge for Avisen.dk har ikke forstået, hvorfor prins Henrik er gået på pension.



Forvirringen om prinsgemalens tilbagetrækning er et eksempel på, hvorfor 2016 har været et dårligt år for kongehuset.



Det mener Trine Villemann, der tidligere har været hofreporter for Ekstra Bladet og har kastet et kritisk blik på kongehuset i en række bøger.



- Det udgør altid et problem for kongehuset, når det foretager sig noget, som folket enten ikke forstår, accepterer eller respekterer. Indadtil definerer kongehuset sin rolle som samlingspunkt, siger hun.



Derfor er prinsgemalens pension blevet en skidt sag, når der i den brede befolkning hersker tvivl om årsagen, mener hun.



- Der er fuld forståelse for, at han måske havde lyst til at tilbringe sine sidste år med at lave lidt mindre arbejde og lidt mere af det sjove, siger Trine Villemann.



- Men det er måden, man gør det på. Intet er blevet kommunikeret og forklaret.



- Der er mange, der ikke forstår, hvad der skete. Mange troede, at han og dronningen skulle skilles. Der er også hele spørgsmålet om, hvordan man kan lade sig pensionere og stadig få otte millioner kroner om året.



Prins Henriks pension blev annonceret i dronningens nytårstale i 2015. Den blev dermed 2016s første men ikke sidste dårligere sag for kongehuset, mener Trine Villemann.



- 2016 har været et dårligt år for kongehuset. Der har ikke bare været prins Henriks pensionering. Der var også kronprinsens håndtering af OL og det russiske dopingspørgsmål, siger hun.



- Det fik det kontroversielle ved hans IOC-medlemskab til at flamme op.



I Trine Villemanns øjne er kongehuset i 2016 flere gange blevet fanget i selvstændigt, politisk skær. Det er en af de væsentlige grunde til, at 2016 i hendes øjne har været et dårligt år for kongehuset.



