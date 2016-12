Relateret indhold Tilføj søgeagent WWF

Kina, verdens største marked for handel med elfenben, vil lave et totalt forbud mod handel med den værdifulde vare inden udgangen af 2017.



Det oplyser den kinesiske regering.



Forbuddet vil træde fuldt i kraft 31. december 2017. Allerede ved udgangen af marts næste år skal en række fabrikker og butikker dog lukke ned, fremgår det af en meddelelse fra Kinas statsråd.



Dyrerettighedsgrupper jubler over det kinesiske træk. Eksempelvis kalder gruppen WildAid det for "den største og bedste nyhed for dyrebevarelse i 2016".



Afrikanske elefanter har lidt hårdt under blandt andet kineseres appetit på elfenben, som elefanternes stødtænder er lavet af. Elfenben bliver betragtet som et statussymbol og bruges blandt andet til smykker samt til små statuer og figurer.



Ifølge WWF Verdensnaturfonden bliver omkring 20.000 elefanter hvert år slået ihjel af krybskytter, så man kan få fat i deres stødtænder.



Der er i dag omkring 415.000 afrikanske elefanter tilbage. Til sammenligning trampede der for omkring 100 år siden mellem tre og fem millioner af slagsen rundt.



Den markante nedgang betyder, at elefanten i dag er betegnet som sårbar.



Under de fremtidige regler i Kina vil det fortsat være muligt at udstille produkter af elfenben på museer, men kun hvis de er købt lovligt før forbuddet. Der vil også være auktioner over lovlige elfenbensprodukter under "skarpt tilsyn".



Kina vil samtidig slå hårdere ned på ulovlig handel og sprede viden om elfenben gennem uddannelse.



Tidligere i år indførte USA en lov, der gør næsten enhver form for kommerciel handel med elfenben fra elefanter ulovlig.



Også Hongkong er i gang med at udfase handlen.



Ifølge BBC kan et enkelt kilo elfenben indbringe op til 1100 dollar - 7770 kroner - i Kina.



/ritzau/Reuters