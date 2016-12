Styrelse advarer mod ulovlige fyrværkeribatterier

Sikkerhedsstyrelsen har ved sin kontrol af årets fyrværkerisalg fundet fyrværkeribatterier, der er så store, at de er farlige at skyde af.



Derfor advarer styrelsen nu mod batterierne, der er ulovlige og derfor ikke må afskydes.



Der er tale om fyrværkeribatterierne Black Out Eight og Six Best Possible fra J Fireworks. Batterierne er produceret i 2016.



J. Fireworks standsede salget af batterierne 25. december, men styrelsen har fundet de ulovlige batterier hos Krudtteltet, der har salgssteder flere steder i landet, oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.



De pågældende fyrværkeribatterier er ulovligt sammenluntede, så de udgør et stort fyrværkeribatteri i stedet for flere små. De har dermed en størrelse, som gør dem ulovlige.



Sikkerhedsstyrelsen oplyser til Ritzau, at man skønner, at der er omkring 250 af de store, ulovlige batterier i omløb.



Styrelsen advarer imod at affyre batterierne, der kan være farlige på grund af de store mængder af krudt.



Forbrugere, der har købt af de farlige batterier for at fyre dem af nytårsaften, opfordres af styrelsen "indtrængende" til at undlade at skyde dem af og i stedet levere dem tilbage til det sted, hvor de er købt.



/ritzau/