Mindst 21 personer er dræbt i forbindelse med to eksplosioner på et marked i Iraks hovedstad, Bagdad, tidligt lørdag. Desuden er omkring 40 blevet såret.



Det oplyser politikilder og redningsarbejdere ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Angiveligt blev en af eksplosionerne udløst af en selvmordsbomber, mens den anden bombe var plantet på forhånd.



Bomberne gik af på et tæt befolket marked i området Al-Sinek ifølge nyhedsbureauet AFP.



Ingen har umiddelbart taget skylden for eksplosionerne, men den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat har tidligere stået bag lignende angreb i Bagdad.



/ritzau/