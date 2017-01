Det sker i dag

1) Velkommen til 2017



Det nye år er skudt i gang, og med det har bl.a. Novo Nordisk og ATP fået nye topchefer i Lars Fruergaard Jørgensen – ikke Sørensen, som det fremgik af bagsiden fredag 30. december – og Christian Hyldahl.



2016 sluttede med det danske C20 Cap-indeks i et lille minus på 1,9 pct. – dog med en stor spredning blandt aktierne.



Bedst gik det for Genmab, der præsterede en stigning på 27,9 pct., mens Novo Nordisk måtte se over en tredjedel af sin børsværdi fordufte med et kursfald på 36,3 pct.





2) Nøgletal fra Østen



Årets sidste nøgletal fra den kæmpestore, kinesiske økonomi lander kl. 2 om natten, dansk tid. Det drejer sig om PMI-opgørelserne, der er indkøbschefernes tillidsindeks, og som tager temperaturen på optimismen blandt de kinesiske virksomheder i december.





3) Er Ambu-aktien for dyr?



Mandag formiddag reagerer Lars Marcher, adm. direktør i Ambu, på en analyse fra analysehuset The Analyst, som vurderer, at aktien er overvurderet, og at der dermed kan være kursfald forude for selskabet.



Flere hedgefonde spekulerer i et kursdyk for aktien og har taget shortpositioner i aktien. Se interviewet med Lars Marcher på Børsen Play mandag formiddag.