Rekordmange flygtninge og migranter ankom via Middelhavet til Italien i 2016. I alt nåede 181.000 til Italien i løbet af i år, viser tal fra Italiens indenrigsministerium.



"Det var et rekordår for ankomster, og på trods af sortsynet har Italien klaret det med stor værdighed," siger Mario Morcone, som i Indenrigsministeriet er chef for det italienske indvandringssystem.



"Og landet har gjort det uden den store europæiske solidaritet, siger han med en kritik af, at andre EU-lande ikke har løftet deres del af byrden."



I 2015 lovede EU's medlemslande at fordele 40.000 asylansøgere fra Italien til andre EU-lande. Men indtil videre er kun 2654 kommet videre til andre lande. Flere lande har afvist at tage imod nogen.



Ser man på det samlede tal for de seneste tre år, har antallet af migranter og flygtninge, som er kommet til Italien, rundet en halv million.



Efter EU indgik en aftale med Tyrkiet, der stort set har stoppet trafikken af flygtninge og migranter mod Grækenland, sætter flere sig i både ud for især den libyske kyst og forsøger at komme over Middelhavet til Italien.



Mange kommer fra lande præget af krig, fattigdom eller politisk undertrykkelse.



I 2015 nåede 154.000 flygtninge og migranter over Middelhavet og til Italien, mens antallet i år steg med knap 18 procent til 181.000.



Knap 8000 kom til Italien i december på trods af kulde og barske vejrforhold på Middelhavet. I oktober registrerede Italien omkring 27.400 nytilkomne, hvilket er rekord for en enkelt måned.



2016 satte også en kedelig rekord for antallet af mennesker, der omkom i forsøget på at krydse Middelhavet. Næsten 5000 er druknet i løbet af året, viser tal fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM).



