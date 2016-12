Relateret indhold Artikler

Der er udbrudt kampe mellem syriske regeringsstyrker og oprørere nær Damaskus.



Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder fredag ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.



Ved midnat trådte en våbenhvile ellers i kraft. Den skulle gælde hele Syrien. Kampene fredag skulle finde sted i en dal nordvest for den syriske hovedstad. Området er under oprøreres kontrol.



Ifølge overvågningsgruppen har regeringen beskudt oprørerne fra helikoptere.



Observatoriet har hovedkvarter i London. Den overvåger udviklingen i den syriske konflikt via et netværk i landet. Gruppen er en af de mest citerede kilder i forbindelse med udviklingen i krigen.



I de første meldinger var der ingen oplysninger om, hvilken oprørsgruppe der var i kamp.



Senere oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, at der tilsyneladende er tale om Fateh al-Sham Fronten. Netop denne gruppe, der tidligere var kendt som Nusra Fronten, er ikke omfattet af våbenhvilen.



- Kampene er brudt ud og står fortsat på i Wasi Barada-regionen nær Damaskus. Helikoptere skyder på positioner, som er under kontrol af Fateh al-Sham Fronten, siger Rami Abdelrahman, leder af observatoriet til AFP.



Det er usikkert, hvem der affyrede første skud.



Den skrøbelige våbenhvile blev indledt ved midnat lokal tid i Syrien. Fredag morgen blev der meldt om ro i landet og kun mindre, sporadiske kampe i provinsen Hama.



/ritzau/