Stormen Urd får torskeprisen til at eksplodere

Stormen Urd gjorde det af med havemøbler, hustage, træer og skilte under sin rasen i juledagene.



Men også for fiskepriserne har stormen haft konsekvenser.



Prisen på nytårstorsk har på grund af Urd nået høje priser, skriver DR Midt og Vest.



På fiskeauktionen i Hanstholm koster et kilo torsk 156 kroner, og det er 50 procent mere end sidste år.



- Torsken er meget dyrere i år. Jeg kan ikke huske, hvornår vi har haft så høje priser, siger Jes Holm Sørensen, der er auktionsmester ved Hanstholm Fiskeriauktion, til DR Midt og Vest.



De høje priser skyldes, at stormen holdt fiskerne på land, og torskefiskeriet kom derfor meget sent i gang.



- Hvis vejret havde været godt, var mange af bådene kommet ud at fiske, og så kunne vi have haft 120-30 tons torsk, siger Jes Holm Sørensen.



I stedet er der kun mellem 30 til 40 tons på fredagens auktion, skriver DR Midt og Vest.



Den traditionelle nytårsret er stadig meget populær, fortæller Jes Holm Sørensen.



- Vi mærker meget interesse for fisk, også nytårsaften, lyder det.



/ritzau/