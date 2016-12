Avis: Merkel slipper for kanslerudfordring fra EU-formand

Martin Schulz, der er formand for Europa-Parlamentet, regner ikke med at stille op som kanslerkandidat næste år.



Det skriver det tyske medie Der Spiegel ifølge Reuters.



Socialdemokraten Schulz meddelte i november, at han vil stille op til Forbundsdagen i Berlin. Han undlod dog at fortælle, om han agtede at stille op som kanslerkandidat.



Hvis oplysningen bliver bekræftet, vil Sigmar Gabriel efter alt at dømme blive socialdemokraternes spidskandidat ved det tyske valg næste år.



Han er i dag det socialdemokratiske SPD's partileder og vicekansler.



Martin Schulz har droppet at stille op til genvalg som formand for Europa-Parlamentet, når hans formandskab udløber i begyndelsen af 2017.



Den tyske socialdemokrat vil i stedet vælges ind i parlamentet i Tyskland.



- Jeg vender tilbage til tysk politik og stiller op til Forbundsdagen, sagde Schulz i november.



Siden har der været spekuleret i, om han ville stille op som kanslerkandidat og dermed udfordre den konservative forbundskansler, Angela Merkel, eller om han i stedet pønser på at blive udenrigsminister.



Den nuværende udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, står til at blive Tysklands næste forbundspræsident.



/ritzau/